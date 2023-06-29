В Тверской области дополнительно установят две площадки для сдачи нормативов ГТО

В Верхневолжье спортплощадки для сдачи нормативов ГТО устанавливаются по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Фото: ПТО

За счёт экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, дополнительно в двух муниципалитетах региона в этом году будут установлены спортплощадки для сдачи норматив ГТО. Об этом объявлено на заседании бюджетной комиссии в областном правительстве, которое 28 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Площадки будут установлены в Бурашевском сельском поселении Калининского округа и Кавельщинском сельском поселении Бельского округа.

- Ранее средства на эти цели были распределены между тремя муниципальными образованиями, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Спортплощадки для сдачи нормативов ГТО установлены в деревне Подгороднее Торопецкого округа, в селе Городня Конаковского округа, завершаются работы в поселке Загородный Калининского округа.

В Верхневолжье спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО устанавливаются по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».