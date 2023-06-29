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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:30

Тело молодого человека обнаружено в реке Волчине в Тверской области

Проводятся следственные мероприятия
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Спасатели доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

28 июня в реке Волчина в посёлке Володарка Максатихинского муниципального округа было обнаружено тело мужчины. Как уточнили в региональном главке МЧС, утонувший - молодой человек 2002 года рождения.

Прибывшие спасатели доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, обстоятельства произошедшего уточняются.

Главное управление МЧС России по Тверской области просит жителей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.

В случае ЧС звоните в службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.