В Твери коллекционер собрала более 10000 наклеек от бананов

В коллекции тверичанки есть наклейки со всего света. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Жительница Твери Эльвира Храповицкая собрала коллекцию наклеек от бананов - всего более десяти тысяч экземпляров. Собирать наклейки она начала ещё в детстве и пополняет коллекцию на протяжении тридцати лет.

В её собрании есть по-настоящему уникальные экземпляры, например, наклейка от бананов, выращенных на острове Реюньон (остров в Индийском океане).

Эльвира рассказывает, что наклейки, в отличие от многих других коллекционеров, заказывающих их в странах, где выращиваются бананы, не покупает. Всю свою коллекцию она собирала покупая бананы в магазинах или обмениваясь наклейками с другими российскими и зарубежными коллекционерами. Подробнее об уникальной коллекции банановых наклеек, читайте на нашем сайте.