Речной вокзал в Твери разрушен, а горячую воду ему отключают по графику

Речной вокзал в Твери частично разрушился в 2017 году. Фото: Яндекс карты

В Твери 3 июля наступает очередной этап плановых сезонных отключений горячей воды в связи с ремонтами и гидравлическими испытаниями на сетях. В графике отключений, который публикует "Тверская генерация", среди адресов мы неожиданно обнаружили весьма интересный. Он принадлежит Речному вокзалу.

Да, несмотря на то, что частично разрушен и не функционирует, горячую воду в Речном вокзале отключают. Это если верить графику.

Напомним, что Речной вокзал в Твери был построен в конце 1930-х годов и частично обрушился в ночь 7 на 8 августа 2017 года.

Судьба бывшего в прошлом - до обрушения - одной из визитных карточек столицы Верхневолжья Речного вокзала волнует горожан. Глава региона в начале марта этого года в прямом эфире заметил, что восстановление памятника архитектуры может начаться в 2024-м.

Пока же он продолжает стоять огороженный забором в неприглядном виде.