За четыре месяца естественная убыль населения Тверской области составила 3,8 тысячи человек

Коэффициент смертности в регионе составил 16,5 человека на тысячу населения, а коэффициент рождаемости - 6,9. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверьстат опубликовал данные о рождаемости и смертности в Тверской области за четыре месяца 2023 года - с января по апрель.

По сравнению с тем же периодом 2022 года в регионе снизились как смертность, так и рождаемость.

Родились за указанный период 2749 ребёнка (на 41 младенца меньше чем в прошлом году). Рождаемость составила 6,9 ребёнка на тысячу населения.

Умерли 6547 человека (на 1944 меньше). Смертность составила 16,5 человека на тысячу населения.

Естественная убыль населения составила 3798 человек (в том же периоде 2022 года естественная убыль составила 5629 человек).

Жениться в Тверской области стали реже, а вот разводиться чаще. За четыре месяца 2023 года зарегистрировано 1677 браков (в 2022 году - 1839 браков) и 1766 разводов (в 2022 году - 1676 разводов).