В «Топ-1000 идей» форума «Сильные идеи для нового времени» вошли работы жителей Тверской области

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Жители Тверской области представили свои инициативы на форуме «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Некоторые работы вошли в «Топ-1000 идей». Всего в этом году на форум поступило 23 574 идеи.

В номинацию «Национальная социальная инициатива» попал проект Марины Топтыгиной «Психологический центр молодёжи г. Ржева», в основе которого - работа с молодежью в сложных жизненных ситуациях.

В номинацию «Национальная экологическая инициатива» вошел проект Юрия Микляева «Отходоперерабатывающие пиролизные комплексы», где рассматривается вопрос создания по определенной технологии мусороперерабатывающего завода, «позволяющего полностью перерабатывать оставшиеся после сортировки твердые коммунальные отходы и получать топливные продукты в виде газа, жидкого топлива и углистого остатка с дальнейшей генерацией тепловой и электрической энергий».

В номинацию «Цифровые сервисы» вошел проект Сергея Гаряева «Платформа для быстрой настройки серверов на базе ОС Linux под типовые требования современных веб-приложений», рассчитанный на отечественные аналоги.