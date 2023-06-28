В Тверской области жестоко избит 73-летний дипломат

Александр Николаев. Фото: mid.ru

Чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш 73-летнего Александра Николаева жестоко избили в Тверской области.

Произошло всё в Конаковском районе.

Сейчас Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса доставлен в Москву, в НИИ Склифосовского. Он в коме.

- Обидчик экс-посла — атаман местного казачьего общества, и, вероятно, человек со связями и влиянием. Именно этим родные Николаева объясняют тот факт, что полиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а прокуратура на жалобы реагирует отписками, — написала в своём телеграмм-канале журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва и продолжает, — жена и дочь обратились ко мне, как к правозащитнику. Вчера весь день разбиралась, и вот сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Спасибо МВД за почти молниеносную реакцию.