С начала 2023 года в Твери выявлен 2181 факт парковки в неразрешенных местах

В ходе рейдов парковки машин в неположенных местах фиксируются при помощи специальных технических средств в автоматическом режиме. Фото: администрация Твери

С начала 2023 года в областной зафиксирован 2181 факт парковки машин в неразрешенных местах - на газонах, территориях парков, скверов и т.д. Для фиксации нарушений администрациями районов города проводятся рейды с использованием технических средств фиксации административных правонарушений.

По информации от администрации Твери, особое внимание уделяется городским территориям вдоль магистральных улиц, таких как бульвар Шмидта, проспекты Комсомольский, Ленина и Чайковского, улица Можайского и ряд других.

Напомним, что пунктами 6.9 и 6.149 Правил благоустройства территории запрещено размещение автомобилей на озелененных территориях общего пользования, в том числе на газонах и цветниках, а также придомовых территориях многоквартирных домов.

– Этот запрет действует независимо от субъективной оценки автовладельцами внешнего состояния таких территорий, зачастую приведенных в ненормативное состояние в результате противоправных действий самих автовладельцев, – отмечает председатель административной комиссии Твери Роман Земцев. – При этом решения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов об организации на придомовых территориях парковочных мест, если границы таких мест не описаны в документах кадастрового учёта, а обустройство парковочных мест не обеспечено в соответствии с действующими нормативами, не имеют юридического значения.

Нарушение запрета на парковку наказывается штрафом: для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для юрлиц – от 20 000 до 40 000 рублей.

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