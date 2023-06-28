Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области опубликовал новое видео воспитанников

Машенька и Иванушка бодры и веселы. Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Центр спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, опубликовал новое видео своих воспитанников.

Медвежата, судя по видео, чувствуют себя хорошо. Они резвятся, играют и что-то мило поедают.

Это Иванушка и Машенька. Такие имена дали им биологи Пажетновы, которые занимаются выхаживанием медвежат.

Вот, что они написали: «А мы в очередной раз хотим поблагодарить всех вас за поддержку, за добрые слова и пожелания, за участие в судьбе медвежат, практически с рождения попавших в беду и без шансов выжить и вернуться в лес без нашей с вами помощи. Спасибо вам от нас и от медвежат». Слово «медвежат» заменено мордочками мультяшного медвежонка.