В Твери открыта уличная экспозиция, над которой работал историк Вячеслав Воробьев

Над составлением этой выставки профессор Вячеслав Воробьев работал В последние месяцы жизни. Фото: ПТО

28 июня рядом с мультимедийным историческим парком «Россия – Моя история» в Твери ко дню рождения российского археолога, историка, писателя и краеведа Вячеслава Воробьева открыта уличная планшетная выставка. В ее разработке до своей смерти участвовал сам Вячеслав Михайлович. К несчастью, историк скончался в ноябре прошлого года.

В открытии выставки «Моя история. Тверская область» поучаствовали супруга и сын Вячеслава Воробьева – Ирина Геннадьевна и Никита, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

- Одним из последних и самых крупных проектов Вячеслава Михайловича стала разработка регионального контента парка «Россия - Моя история», - сообщила пресс-служба областного правительства.

В последние месяцы жизни Вячеслав Михайлович также работал над созданием выставки, посвященной истории, природе и выдающимся личностям муниципалитетов Верхневолжья.

Экспозицию осмотрели губернатор и председатель областного парламента. Фото: ПТО

Познакомившись с выставкой глава региона поручил разработать для парка постоянную экспозицию по жизни и деятельности Вячеслава Воробьева.

- Для меня Вячеслав Михайлович стал человеком, который с совершенно другой стороны раскрыл Тверскую область. Не просто ее историю, но людей, которые здесь родились и жили. Вячеслав Михайлович рассказал нам о тех, кто вершил историю нашей страны. Это огромный труд. Все эти знания необходимо передавать новым поколениям жителей. Думаю, многие поддержат идею сделать музей тверского края, где история представлена глазами Вячеслава Михайловича, - сказал Игорь Руденя при общении с журналистами.

Вячеслав Воробьев родился 26 июня 1950 года в Весьегонске. Он опубликовал около 180 научных работ по культурологии, археологии, истории, экологии, этнологии, регионоведению, топонимике, биографике, а также свыше 600 публикаций.

Является составителем Тверского топонимического словаря, одним из авторов первого в России регионального учебника «История Тверского края».

Возглавлял научно-исследовательскую группу «Свод памятников» Калининского государственного университета, которая за 10 лет работы открыла более 3000 археологических объектов.