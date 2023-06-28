Автоугонщика, укравшего дорогую иномарку, взяли с поличным на трассе М-10 в Тверской области

Угонщика остановили на трассе. Фото: УМВД России по Тверской области.

В тверской полиции рассказали подробности поимки автоугонщика, укравшего дорогую иномарку в городе Конаково. 46-летнего мужчину взяли с поличным сразу после кражи седана «Кia К5».

Напомним, ранее областная прокуратура сообщала, что в период с 26 по 27 июня 2023 года мужчина угнал авто от жилого дома по улице Баскакова города Конаково. Автомобиль недешёвый - по предварительной оценке стоит свыше 1,8 млн рублей.

Угонщика задержали на 168 километре автодороги М10 полицейские - сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками отдела МВД России по Конаковскому району и сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. Взяли автоугонщика с поличным - за рулём украденного авто. При этом сам владелец автомобиля даже не подозревал об угоне и узнал об этом от сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ «Кража» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до девяти лет).

Подозреваемый в угоне заключён под стражу. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.