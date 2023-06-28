В Твери арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство парня в Бобачёвской роще

Решением суда подозреваемый заключён под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

В Твери решением суда взяли под стражу 22-летнего уроженца города Орска, подозреваемого в покушении на убийство молодого мужчины в Бобачёвской роще.

Как пояснили в областной прокуратуре, на момент ареста было возбуждено уголовное дело именно по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но, поскольку потерпевший скончался, дело может быть переквалифицировано.

Также сообщается, что подозреваемый ранее уже был судим за разбой.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 25 на 26 июня 2023 года уроженец Орска напал на молодого человека с ножом возле дома 102а по улице Склизкова (район Бобачёвской рощи). Как сообщают правоохранители, это произошло "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений". Раненому 22-летнему молодому человеку вызвали "скорую", но в больнице он скончался.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Московского района Твери на контроль.