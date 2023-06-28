В Тверской области арестован угонщик автомобиля стоимостью 1,8 млн рублей

Подозреваемого в угоне по решению суда взяли под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области под арест взяли 46-летнего мужчину, подозреваемого угоне автомобиля - корейского седана KIA K5 стоимостью более 1,8 млн рублей. Мужчине инкриминируют кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, он угнал авто от жилого дома по улице Баскакова города Конаково с 26 по 27 июня 2023 года.

С учётом позиции Конаковской межрайонной прокуратуры, суд заключил мужчину под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуроров.