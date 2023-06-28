В Тверской области к 1 июля сформируют список получателей бесплатной школьной формы

Комплекты бесплатной формы в регионе начали выдавать с 2020 года прежде всего школьникам из многодетных семей. Фото: ПТО

В Верхневолжье к 1 июля будет сформирован основной реестр учащихся, которым выдадут бесплатные комплекты школьной формы. Об этом сообщило министерство семейной и демографической политики региона.

Напомним, что бесплатной формой обеспечиваются школьники из многодетных, а также опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более ребят до 18 лет. Кроме того, получить ее могут дети, чьи семьи уже утратили статус многодетных, но в которых старший ребенок (до 21 года) учится на дневном отделении в колледже или вузе.

Обращения на получение бесплатной формы и размеры родители передают в образовательные учреждения, где учатся их дети. Для того, чтобы мерки были сняты правильно, в помощь подготовлен специальный видеоролик.

Родители должны проконтролировать включение своего ребенка в список на выдачу формы. Для этого им необходимо обратиться в школу и свериться с реестром.

В министерстве сообщают, что в этом году выдачу бесплатных комплектов школьной формы начнут уже с 15 июля.

В комплект для учеников в 3-11 классах входит галстук, белая и две голубые сорочки, пиджак и брюки. Для мальчиков в 1-3 классах выдаются еще одни брюки.

В комплект для учениц 3-11 классов включены жакет, юбка, две белые и одна розовая блузки. Для девочек в 1-3 классах добавлены жабо и сарафан, а для учениц 4-5 классов вместо сарафана включен жилет.

Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье с 2020 года в рамках нацпроекта по инициативе губернатора Игоря Рудени.