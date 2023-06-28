Жители Тверской области участвуют в международном конкурсе рисунков «Портрет фронтовой собаки»

Рисунок Никиты Кожевникова из Тверской области. Фото: пресс-служба Музея Победы.

Жители Тверской области стали одними из первых участников международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки».

Конкурс приурочен ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа. Этот праздник установлен по инициативе Музея Победы и посвящён военным подвигам четвероногих друзей человека.

В этом году на сайт Музея Победы поступило уже более тысячи открыток-рисунков. Среди них рисунок 13-летнего Никиты Кожевникова из Тверской области.

Отправить свою работу на конкурс можно до 18 июля. Рисунок может быть выполнен в любой технике - масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и так далее. Подробнее о том, как принять участие в конкурсе, читайте здесь.

28 июля на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка рисунков. Пользователи смогут проголосовать за понравившуюся работу до 9 августа 2023 года. Рисунки, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса подведут 11 августа. Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок.