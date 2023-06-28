Житель Тверской области хотел купить GPS-ошейник, но был обманут мошенниками

Житель региона нарвался на мошенников в интернете. Фото: Олег ХАДАЕВ

Житель Вышнего Волочка решил купить дорогостоящий ошейник с навигатором для своей собаки, так как увлекается охотой. Однако мужчина нарвался на мошенников и потерял 45 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, вышневолочанин нашел выгодное предложение о продаже такого ошейника в интернете и связался с продавцом. По условиям сделки мужчина должен был сразу оплатить покупку через мобильное приложение и ждать доставку товара.

Мужчина перевел затребованные за GPS-ошейник 45 тыс. рублей на указанный счет и отправил чек об оплате через мессенджер. В ответ лжепродавец прислал трек-номер почтового отправления. Введя указанные цифры в поисковой строке, мужчина не смог отследить посылку. За разъяснениями он обратился в службу поддержки и узнал от консультанта, что почтового отправления с данным треком просто не существует.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дистанционного мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют жителям региона быть более внимательными при совершении онлайн-покупок и использовать официальные сайты интернет-магазинов с защитой (о ней свидетельствует знак замка в адресной строке).

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