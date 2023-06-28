В Тверской области ищут пожилую женщину в светлой косынке

Наталья Васильева пропала 24 июня. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Тверской области ищут пожилую женщину - Наталью Леонидовну Васильеву (1949 год рождения). Она 24 июня ушла из дома в деревне Ивановское в Удомельском округе и пропала.

Приметы пенсионерки сообщил поисково-спасательный отряд "Сова".

Ее рост 165 см, у нее среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. Была одета в белую кофту, серый длинный сарафан, белую рубашку и светлую косынку.

Наталья Леонидовна может нуждаться в медицинской помощи.

Всем, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 8-904-014-12-34, 8-910-646-34-34 или 112.