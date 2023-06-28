В Твери кооператив не возвращал пенсионеру деньги с процентами

Права пенсионера защитила прокуратура. Суд согласился с ее доводами. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Московского района Твери встала на защиту интересов 80-летнего местного жителя. У пенсионера возникли претензии к кредитному потребительскому кооперативу.

Как сообщила областная прокуратура, пожилой человек передал кооперативу 100 тыс. рублей личных сбережений под условия возвратности и выплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 18 % годовых на срок 12 месяцев:

- Однако установлено, что организация после истечения срока инвестиционного периода условия договора не исполнила, пайщику денежные средства не возвращены, проценты за их использование не выплачены.

Для защиты прав пенсионера прокуратура направила иск в суд с требованием расторгнуть договор, взыскать с кооператива 100 тыс. рублей и проценты в сумме более 23 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, но решение пока в законную силу не вступило.