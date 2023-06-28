В центре Твери видеокамера сняла, как женщина ворует цветы из подвесной клумбы

Женщина крадёт цветы из уличной подвесной клумбы. Фото: vk.com/tver_podslushano

В ночь на 27 июня в Твери уличная камера сняла, как женщина ворует цветы из ящиков на крыльце магазина. Хорошо одетая дама, блондинка, перейдя дорогу, подходит к цветам и начинает с корнем вырывать их из подвесных клумб.

Выдернув несколько цветов, женщина решает пойти дальше (в этот момент мимо проезжает авто), но потом разворачивается, возвращается к крыльцу магазина и вытаскивает ещё один цветок. После чего деловым шагом удаляется.

К сожалению, воровство цветов в городе не редкость... Особенно весной страдают клумбы с тюльпанами. Не самые порядочные граждане, не реагируя на замечания и не смущаясь того, что фактически воруют - у города и своих земляков - выкапывают луковицы даже при свете дня.