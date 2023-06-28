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НовостиПроисшествия28 июня 2023 5:18

В Твери на Октябрьском проспекте автобус сбил подростка, переходившего дорогу на красный свет

15-летний мальчик получил травмы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером вторника 27 июня в Твери на Октябрьском проспекте у дома № 51 автобус "Транспорта Верхневолжья" сбил подростка.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе у остановки "Октябрьский проспект". По информации областной Госавтоинспекции, 15-летний юноша переходил дорогу на красный сигнал светофора и был сбит "Лиазом" - водитель автобуса не успел среагировать и зацепил подростка.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.