В Твери на Октябрьском проспекте автобус сбил подростка, переходившего дорогу на красный свет

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером вторника 27 июня в Твери на Октябрьском проспекте у дома № 51 автобус "Транспорта Верхневолжья" сбил подростка.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе у остановки "Октябрьский проспект". По информации областной Госавтоинспекции, 15-летний юноша переходил дорогу на красный сигнал светофора и был сбит "Лиазом" - водитель автобуса не успел среагировать и зацепил подростка.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.