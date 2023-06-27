В Твери ремонтируют поклонный крест Михаилу Тверскому

Площадка под памятником залита бетонным раствором. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери ремонтируют поклонный крест в честь Михаила Тверского, установленный в городском саду недалеко от центрального входа. Сейчас памятника там нет, вероятно, его отвезли на реставрационные работы, пока же идёт ремонт фундамента (на старом были трещины).

Площадка под памятником была усилена металлоконструкцией, обшита деревянной опалубкой и залита бетонным раствором. Когда этот этап работ будет завершён, и бетон просохнет, крест можно будет вернуть на место, сообщает Общество Михаила Ярославича Тверского со ссылкой на руководителя МБУ «Дирекция парков» Максима Рупанова. В начале июля памятник должен появиться в горсаду.

Скоро памятник должен вернуться на место. Фото: Виктория ТУШКОВА

Князь Михаил Ярославич Тверской причислен к лику святых, верующие считают его небесным покровителем тверской земли. Гранитный памятник ему был установлен в городском саду 5 декабря 2001 года - в день памяти Михаила Тверского. Он сменил предыдущий крест - гипсовый (установленный в горсаду в 1996 году) и является его копией.

Автор поклонного креста - народный художник России Евгений Антонов, который также создал в Твери памятник экипажу Степана Горобца, памятник героям-чернобыльцам, скульптуру «Договор тысяч» и новый памятник полицейскому.