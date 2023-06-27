Тверскому ученому-физику указом Президента России присвоено почетное звание

Борис Педько занимается наукой и преподает уже свыше 40 лет. Фото: ТвГУ

Указом Президента РФ декану физико-технического факультета Тверского государственного университета Борису Педько присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Борис Борисович свыше 40 лет преподает и занимается наукой. Он автор более 300 научных публикаций, под его руководством были защищены восемь кандидатских диссертаций, имеет шесть авторских свидетельств на изобретение и патентов.

С 2001 года Борис Педько представляет тверскую науку в совете по физике конденсированного состояния Российской академии наук, ведет активную работу по становлению и развитию научных школ в тверском регионе. Является членом учебного методического совета по физике объединения классических университетов Минобрнауки России.

В 2011 году Борис Педько стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года Российской Федерации» и был отмечен званием «Профессиональный инженер России».

С присвоением почетного звания Бориса Борисовича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши продуктивная научно-педагогическая деятельность, многолетний опыт развития в Тверской области системы высшего образования получили достойную оценку на государственном уровне. Не сомневаюсь, что Ваши знания и профессионализм будут и впредь сосредоточены на укреплении авторитета Тверского государственного университета и кадрового потенциала нашего региона, - говорится в поздравлении главы региона.