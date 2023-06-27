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НовостиЭкономика27 июня 2023 14:54

В Тверской области строительные организации могут получить заём в размере до 300 млн рублей

Решением губернатора Игоря Рудени введена новая мера поддержки предприятий строительного комплекса
Олег ХАДАЕВ
Финансировать строительство станет проще.

Финансировать строительство станет проще.

Фото: ПТО

В Тверской области строительные организации могут получить заём в размере до 300 млн рублей. Сделать это можно через региональный Фонд развития промышленности. Отныне он стал институтом поддержки не только промышленных предприятий, но и компаний строительного комплекса.

Такое решение принято 27 июня на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Размер займа не должен превышать 50% суммы контракта. Выдаваться займ будет под 1% годовых на срок до 3 лет. Средства можно направить на обеспечение поставок материалов и комплектующих на строительную площадку.

Претендовать на получение поддержки могут строительные компании, выполняющие работы в рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области.