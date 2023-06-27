В Тверской области скончался участник Великой Отечественной войны Иван Афанасьев

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Петрович Афанасьев. Фото: ПТО

На 98-м году жизни скончался живший в нашем регионе участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Петрович Афанасьев. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил губернатор Игорь Руденя.

- Иван Петрович принадлежал к числу выдающихся представителей военного поколения – людей огромного мужества и силы духа, благодаря которым была одержана Великая Победа, а в мирные годы восстановлена экономика и создана великая держава. Он вел большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической правды о решающем вкладе нашего народа в разгром фашизма. Подвиг Ивана Петровича Афанасьева во имя Родины навеки вписан в историю нашей страны, - отметил Игорь Руденя.

Иван Афанасьев родился 8 сентября 1925 года в Новосибирской области. В 1942 году был призван в армию, 850 артиллерийский полк 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. Во время Великой Отечественной войны сражался в Чечено-Ингушской автономной республике, затем - в Ставропольском крае, на Донбассе, где участвовал в освобождении Горловки.

После ранения проходил обучение в 27-м учебном танковом полку Баку, после чего был направлен в Белоруссию в 23-ю отдельную танковую бригаду 1-го Украинского фронта. В 1943-м участвовал в освобожденияи Минска, а затем в наступлении на Кенигсберг. Победный май 1945 года Иван Петрович встретил в Горьком. В 1948 году на танке ИС-3 участвовал в Параде Победы.

Иван Петрович Афанасьев был одним из участников торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Среди наград Ивана Петровича - Орден «Красной Звезды», Орден Отечественной войны I степени, медали «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», Орден Почета, грамота Президиума Верховного совета СССР и другие.