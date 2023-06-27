В Тверской области трёх жителей Ржева будут судить за совершение серии краж

В отношении участников преступной группы утверждено обвинительное заключение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году житель города Ржева создал организованную преступную группу из трёх человек. С 1 сентября по 8 ноября 2022 года группа совершила серию краж из домов и гаражей Ржевского и Зубцовского районов. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Прокуратура Зубцовского района утвердила обвинительное заключение в отношении участников организованной группы.

– В зависимости от роли и степени участия трое жителей города Ржев обвиняются в совершении четырх преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), – сообщает Прокуратура Тверской области.

Вскоре уголовное дело направят на рассмотрение в Зубцовский городской суд.