В Твери задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве парня в Бобачёвской роще

Молодой человек напал на парня с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери по горячим следам полицейские задержали молодого человека, которого подозревают, в том, что он зарезал парня в Бобачёвской роще. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла вечером 25 апреля в районе ул. Склизкова. Неизвестный молодой человек нанёс 22-летнему парню несколько ножевых ранений. Гулявшая с пострадавшим девушка вызвала "скорую". Молодого человека отвезли в больницу, но там он скончался.

Полицейские составили ориентировку с приметами нападавшего, на месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли следы и микрочастицы. На розыск и задержание подозреваемого были направлены патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб.

По горячим следам подозреваемого удалось установить. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Твери. В пресс-службе УСВД по Тверской области сообщают, что он задержан.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.