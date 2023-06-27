В Тверской области вводятся новые меры господдержки аграриев

В Тверской области расширяют возможности для реализации сельхозпредприятиями проектов по созданию и модернизации объектов АПК. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Новые меры господдержки аграриев приняты на заседании регионального правительства, которое 27 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Теперь сельхозтоваропроизводители могут компенсировать часть затрат при приобретении маркировочного оборудования.

- Получателями могут стать организации, занимающиеся переработкой сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока. Им возместят 70% от понесенных затрат. Еще одно новое направление поддержки предусмотрено при создании и модернизация репродукторов в птицеводстве. Предприятия смогут возместить 20% от потраченных на эти цели средств, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Также хозяйства Верхневолжья смогут получить господдержку (возможность возврата до 50% вложенных средств) при создании или модернизации селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

Общий объем субсидий по указанным направлениям составляет более 122 млн рублей. Они будут предоставляться по итогам конкурсного отбора.