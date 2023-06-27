В Тверской области определены адресаты стипендий имени Василия Андреева

Один из получателей стипендии Арсений Быстров. Фото: ПТО

В Тверской области определены адресаты стипендий имени великого балалаечника, нашего земляка Василия Васильевича Андреева. Решение о выплатах в 2023-2024 учебном году принято на заседании регионального Правительства. Его 27 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Получателями стипендий имени Андреева ежегодно становятся молодые дарования в возрасте от 10 до 25 лет, особо отличившиеся в учёбе, лауреаты и дипломанты различных конкурсов и фестивалей, в том числе международных.

Стипендии присуждены четырем студентам Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского – Арсению Быстрову, Виктории Воробьевой, Сергею Новгородцеву, Кириллу Холоднову.

Получателями стипендии стали шесть учащихся детских школ искусств Верхневолжья по классам «балалайка» и «домра» – Милана Иванова (г. Бежецк), Аким Козин (г. Кимры), Евгений Крюков (г. Кимры), Дарья Кузнецова (г. Тверь), Варвара Минеевцева (г. Тверь), Дмитрий Тихомиров (г. Тверь).

Размер ежемесячных стипендий составляет 5000 рублей для студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 3500 рублей для учеников детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членов клубов культурно-досуговых учреждений.

Стипендия имени Василия Андреева присуждается в Тверской области с 2013 года.

Уроженец Бежецка Василий Васильевич Андреев известен как основатель первого в России оркестра русских народных инструментов. Ежегодно в Тверской области проходит Всероссийский фестиваль любительских оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Андреевские дни».