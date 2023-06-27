Глава Следственного комитета взял под контроль обеспечение лекарствами ребенка в Тверской области

Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о событиях в деле с ненадлежащим обеспечении ребенка-инвалида необходимым лекарством в Тверской области.

Как мы писали 26 июня, в Кесовогорском округе женщине пришлось обратиться в прокуратуру, так как ее 10-летнего ребенка-инвалида не обеспечивали положенными ему по закону бесплатными лекарствами. Женщине пришлось два месяца самой покупать сыну лекарство. Лишь только после после вмешательства прокуратуры в ответ на обращение матери ребенка обеспечили необходимым лекарством.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Альберту Кизимову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также о мерах к разрешению проблемы с необеспечением лекарствами.

Об этом сообщили в областном СУ СК РФ.