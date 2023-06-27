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НовостиОбщество27 июня 2023 10:26

В Тверской области увеличились посевные площади

Об этом сообщили в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
По итогам прошлого года объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье увеличились почти на 15%.

По итогам прошлого года объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье увеличились почти на 15%.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

27 июня на заседании областного правительства рассмотрен ход сезонных аграрных работ и подготовка к уборочной кампании. Губернатор Игорь Руденя констатировал, что объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье растут.

Глава региона сообщил, что по итогам прошлого года этот рост составил почти 15%.

На заседании объявлено, что в этом году площадь посевов в регионе под урожай 2023 года составила 139 тыс. га – на 3,2 тыс. га больше, чем в 2022-м. Большинство муниципалитетов увеличили свои посевные площади, лидерами стали Бежецкий и Краснохолмский округа, Торжокский район.

Подробности читайте в ближайшее время в заметке на сайте "КП"-Тверь".