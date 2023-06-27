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НовостиПолитика27 июня 2023 10:06

В Твери простились с погибшим на Донбассе участником СВО Сергеем Ширяевым

Сергей Ширяев похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Сергей Ширяев родился и вырос в Твери, погиб в 39 лет.

Сергей Ширяев родился и вырос в Твери, погиб в 39 лет.

Фото: ПТО

Во вторник 27 июня в Твери похоронили Сергея Ширяева, погибшего на Донбассе при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции

Сергею Ширяеву было 39 лет, он родился 11 декабря 1983 года в Твери. Учился в средней школе № 29 и Профессиональном лицее № 39. С 2001 по 2007 годы служил в Вооружённых силах РФ – срочником, затем по контракту. Занимал должности стрелка, командира отделения, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.

В октябре 2022 года Сергей Ширяев был призван для участия в СВО.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

Отпевание Сергея Ширяева прошло в Воскресенском кафедральном соборе Твери. С воинскими почестями его предали земле на Дмитрово-Черкасском кладбище.