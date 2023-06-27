Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 9:51

В Твери нашли вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей

Такие деньги, согласно данным сайта поиска работы, могут получать менеджеры по продажам
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Я бы в менеджеры пошёл, пусть меня научат!

Я бы в менеджеры пошёл, пусть меня научат!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери нашлись вакансии с зарплатами в 150 тысяч рублей. Такой заработок обещают менеджерам по продажам B2B (B2B - это продажи товаров или услуг от одного юридического лица другому юридическому лицу).

Исследование высокооплачиваемых зарплат в городах страны с населением до 500 тыс. человек провёл портал поиска работы SuperJob. Специалисты проанализировали 22 000 вакансий в Твери, Стерлитамаке, Новороссийске, Петрозаводске, Пскове и других городах.

В Твери лучшие зарплаты обещают соискателям на должностях:

менеджера по продажам B2B (150 тыс. руб.);

торгового представителя (от 70 тыс. руб.);

главного бухгалтера (60-70 тыс. руб.);

ведущего инженера (60-68 тыс. руб.);

мастера на производстве (50-80 тыс. руб.).

Напомним, средняя зарплата в Тверской области по данным Тверьстата за март 2023 года составляет 49609 руб.