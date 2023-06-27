В Твери нашли вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей

Я бы в менеджеры пошёл, пусть меня научат!
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Твери нашлись вакансии с зарплатами в 150 тысяч рублей. Такой заработок обещают менеджерам по продажам B2B (B2B - это продажи товаров или услуг от одного юридического лица другому юридическому лицу).
Исследование высокооплачиваемых зарплат в городах страны с населением до 500 тыс. человек провёл портал поиска работы SuperJob. Специалисты проанализировали 22 000 вакансий в Твери, Стерлитамаке, Новороссийске, Петрозаводске, Пскове и других городах.
В Твери лучшие зарплаты обещают соискателям на должностях:
менеджера по продажам B2B (150 тыс. руб.);
торгового представителя (от 70 тыс. руб.);
главного бухгалтера (60-70 тыс. руб.);
ведущего инженера (60-68 тыс. руб.);
мастера на производстве (50-80 тыс. руб.).
Напомним, средняя зарплата в Тверской области по данным Тверьстата за март 2023 года составляет 49609 руб.