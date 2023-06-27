Предприниматели Тверской области взяли в долг у микрофинансовых организаций один миллиард рублей

Займы МФО выдают всем. Фото: Олег ХАДАЕВ

Предприниматели Тверской области взяли в долг у микрофинансовых организаций (МФО) один миллиард рублей.

Больше всего займов сделали предприятия - 635 млн. рублей.

360 млн. рублей пришлось на долю индивидуальных предпринимателей.

Физические лица взяли в МФО 155,8 млн. рублей.

«Максимальная процентная ставка, под которую МФО может выдать заем не должна превышать 1% в день, или 365% годовых. А с 1 июля 2023 года предельную ставку снизят до 0,8% в день, то есть до 292% в год. Стоит обратить внимание при заключении договора займа: на первой странице в правом верхнем углу в квадратной рамке обязательно должна быть прописана полная стоимость займа в процентах годовых. Если вы не согласны со ставкой, не подписывайте договор», — пояснил Владимир Чирков, заместитель управляющего тверского отделения Банка России.

На территории Тверской области зарегистрированы четыре микрофинансовые организации и 117 обособленных подразделений МФО. Полный список действующих микрофинансовых организаций можно найти в Государственном реестре МФО.