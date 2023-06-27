В Твери пьяный мужчина разбил стекло автомобиля

Подозреваемый в преступлении задержан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжском районе Твери кто-то разбил заднее стекло автомобиля «КИА Рио». Владелица машины обратилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления 45-летнего жителя Заволжского района, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в том,что разбил стекло машпризнался в содеянном и рассказал, что в тот момент был пьян.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.