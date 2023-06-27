В МФЦ Тверской области можно приобрести сим-карту МегаФона

Фото: ПАО Мегафон/Shutterstock

Теперь жители Твери, районных городов Бежецк, Белый, Вышний Волочек, Ржев, поселков Кесова гора, Жарковский и других населенных пунктов могут приобрести сим-карту оператора в офисах «Мои документы».

Новой возможностью покупки сим-карт смогут воспользоваться люди в МФЦ, расположенных в населенных пунктах, численностью от 3000 человек. Услуги мобильного оператора предоставляются уже в 44 многофункциональных центрах, в том числе и в сельской местности.

«На сегодняшний день в МФЦ Тверской области заявители могут получить свыше 300 государственных и муниципальных услуг. Мы делаем все для того, чтобы жители при минимальных временных затратах могли с легкостью и комфортом решить свои вопросы. МФЦ является связующим звеном между органами государственной власти и заявителями, а также клиентскими сервисами. Спектр предоставляемых государственных и муниципальных услуг увеличивается с каждым годом. Хотелось бы отметить, что мы так же развиваем сопутствующие сервисы, особенно в удаленных районах. В 2023 году перечень дополнительных услуг расширился за счет клиентского сервиса ПАО «МегаФон» в части выдачи сим-карт», - считает Денис Прудников, директор ГАУ «МФЦ» в Тверской области.

«Наша главная цель - обеспечить максимально комфортные условия для наших клиентов. Поэтому мы активно привлекаем новых партнеров, чтобы упростить подключение к сети Мегафона и сделать пользование нашими услугами максимально комфортными для абонентов. В МФЦ тверским абонентам доступны сим-карты популярного тарифа с выгодными настройками, позволяющими перенести остатки, ускорить интернет и безлимитно пользоваться соцсетями», - комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

РА «ТВИГА»

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