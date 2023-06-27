Жителю Твери отказали в статусе "Ветеран труда" из-за неверно заполненной трудовой книжки

Выпавший из стажа год работы был засчитан, пенсию мужчине пересчитают. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

62-летнему жителю Твери отказали во включении одного года работы в страховой стаж. Причиной стало то, что его работодатель неправильно заполнил трудовую книжку.

Мужчина обратился в прокуратуру Московского района Твери, а прокурор района - в суд. В суде было доказано: с ноября 1991 года по ноябрь 1992 года мужчина действительно работал на одном из коммерческих предприятий региона и имеет все основания для включения этого периода в стаж.

Требования прокуратуры были удовлетворены: выпавший из стажа год работы был засчитан, благодаря чему мужчина сможет получить статус «Ветеран труда», а также перерасчёт пенсии.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.