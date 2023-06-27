Мужчина утонул в реке Донховке в Тверской области

Отдыхая на воде, будьте осторожны. Фото: Виктория ТУШКОВА

27 июня на оперативный пульт МЧС поступило сообщение, что в реке Донховке в Конаково Тверской области утонул человек - мужчина 30 лет (1993 года рождения).

Тело погибшего было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.

Главное управление МЧС по Тверской области призывает соблюдать осторожность при отдыхе на воде.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.