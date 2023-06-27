В Тверской области двадцать налоговиков привлекли к ответственности за сокрытие доходов

Двадцать сотрудников налогового органа в декларациях указали неполные и недостоверные сведения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ржевская межрайонная прокуратура провела проверку при предоставлении сотрудниками межрайонной ИФНС № 7 по Тверской области сведений о своих доходах. Было установлено: двадцать сотрудников налогового органа в декларациях указали неполные и недостоверные сведения.

В частности, были выявлены факты укрытия сведений о доходах супругов, о наличии счетов в коммерческих банках, по которым осуществлялись переводы в сумме более 100 тысяч рублей, факты получения дохода от продажи недвижимости и сокрытие сведений о наличии в собственности недвижимого имущества и транспортных средств.

По результатам проверки двадцать сотрудников налоговой службы были привлечены к дисциплинарной ответственности.