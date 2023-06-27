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НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:19

В Тверской области мужчина отправится в колонию за избиение собственного брата

Конфликт был вызван оскорблением, нанесённым женщине
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Брат, избивший брата, отправится в колонию.

Брат, избивший брата, отправится в колонию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке Тверской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в избиении собственного брата.

Конфликт между братьями произошёл в феврале 2022 года. Мужчина, будучи нетрезвым, услышал как брат оскорбил его сожительницу. Честь дамы сердца он решил отстоять кулаками: нанёс брату не менее двух ударов по голове и телу.

"В результате этих действий потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью. Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в Прокуратуре Тверской области.

Приговор в законную силу не вступил.