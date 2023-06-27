В Тверской области за сутки огнеборцы МЧС выезжали на тушение пяти пожаров

В регионе сохраняется пожарная опасность. Фото: Алексей ИВАНОВ.

В Тверской области за сутки произошло пят пожаров. Таковы оперативные даные, опубликованные региональным главком МЧС.

Дважды горел мусор, так же огнеборцы выезжали на тушение:

- пожара в Твери на улице Марины Расковой;

- пожара в Вышневолоцком городском округе, деревне Рвеница, СНТ Сосенка-2;

- пожара в Западнодвинском муниципальном округе, деревне Дудкино.

По данным Гидрометцентра, в Тверской области сохраняется пожарная опасность, в некоторых районах - высокая.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.