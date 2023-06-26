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НовостиОбщество26 июня 2023 17:20

В Тверской области во вторую смены в лагерях отдохнут свыше 11 тысяч детей

ОБ этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Наступает вторая смена в детских лагерях.

Наступает вторая смена в детских лагерях.

Фото: Антон ФОКИН

В лагерях региона во время второй смены отдохнут 11 162 ребёнка, в том числе 246 детей участников специальной военной операции.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, по поручению губернатора Игоря Рудени они обеспечиваются путевками в приоритетном порядке.

Во вторую смену на территории региона функционируют 179 лагерей: все 22 загородных оздоровительных лагеря, 102 лагеря с дневным пребыванием на базе школ, 36 лагерей труда и отдыха и 19 палаточных лагерей.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыха детей, соблюдению персоналом лагерей санитарно-эпидемиологических норм. Все лагеря оснащены тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Проведены мероприятия по санитарной обработке территорий стационарных лагерей.