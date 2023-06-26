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НовостиСпорт26 июня 2023 16:18

В Твери стартовал новый сезон проекта «Дворовой тренер»

Первые тренировки прошли на базе средней школы № 37
Олег ХАДАЕВ
Перед началом тренировки. Фото: ТГД

Перед началом тренировки. Фото: ТГД

В Твери стартовал новый сезон проекта «Дворовой тренер». Одна из первых тренировок прошла на базе средней школы № 37 в посёлке Химинститута.

Дети из летнего лагеря смогли научиться правильно катать мяч, бить по нему ногой, узнали правила игры.

«Планируем сделать тренировки регулярными, в каждом районе города. Проходить они будут на территориях учебных заведений, поскольку школьные стадионы всегда были центром притяжения молодежи. Традиционно, это будут командные виды спорта, группы по общефизической подготовке, воркаут. Приглашаем всех желающих детей и подростков на такие мероприятия», — пояснил председатель постоянного комитета по молодежной политике, вопросам культуры и спорта Тверской городской Думы Ян Барышев.

Проект «Дворовой тренер» реализуется в Твери почти 10 лет. Профессиональные спортсмены собирают на местных спортивных площадках детей и подростков, знакомят, показывают и обучают различным видам спорта.