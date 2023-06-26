В Твери четырёхлетний велосипедист попал под колёса внедорожника

Фото с места ДТП в посёлке Химинститута. Фото: УГИБДД по Тверской области
В Твери, в посёлке Химинститута, совершён наезд на четырёхлетнего велосипедиста.
37-летний мужчина, управляя автомобилем Jeep, двигался по посёлку Химинститута.
В этот момент на проезжую часть выехал маленький велосипедист — мальчик четырёх лет, и угодил под колёса внедорожника.
Мальчик доставлен в Детскую областную клиническую больницу.
Куда смотрели родители мальчика и как они допустили его выезд на проезжую часть, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Водитель был трезвый.