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НовостиПроисшествия26 июня 2023 15:41

В Твери четырёхлетний велосипедист попал под колёса внедорожника

Мальчик доставлен в больницу
Олег ХАДАЕВ
Фото с места ДТП в посёлке Химинститута. Фото: УГИБДД по Тверской области

Фото с места ДТП в посёлке Химинститута. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Твери, в посёлке Химинститута, совершён наезд на четырёхлетнего велосипедиста.

37-летний мужчина, управляя автомобилем Jeep, двигался по посёлку Химинститута.

В этот момент на проезжую часть выехал маленький велосипедист — мальчик четырёх лет, и угодил под колёса внедорожника.

Мальчик доставлен в Детскую областную клиническую больницу.

Куда смотрели родители мальчика и как они допустили его выезд на проезжую часть, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Водитель был трезвый.