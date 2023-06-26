В Тверской области 64-летний мужчина торговал немаркированными сигаретами и алкоголем

Немаркированный алкоголь и табак мужчина хранил в гараже. Фото: УМВД России по Тверской области.

В Западной Двине Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. По данным следствия, он занимался торговлей немаркированными сигаретами и алкоголем.

Немаркированную табачную и алкогольную продукцию мужчина хранил у себя в гараже и незаконно продавал данный товар в розницу без соответствующей лицензии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, сотрудниками полиции было изъято 7953 пачки немаркированных табачных изделий и 416 бутылок немаркированного спиртного. Согласно заключению экспертизы, общая стоимость изъятой из незаконного оборота продукции составила более 1 050 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.