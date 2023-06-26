В Твери ремонтируют стену стадиона "Химик"

Ремонтируют стену со стороны Волжского проезда. Фото: Виктория ТУШКОВА

Днём 26 июня в Твери рабочие закладывали кирпичом большую дыру в стене стадиона "Химик". Оказалось, это превентивная мера. Работы были начаты из-за угрозы разрушения стены.

Как сообщили нам на месте строители, по стене стадиона со стороны Волжского проезда пошла трещина. Поэтому часть стены пришлось разобрать и заново заложить кирпичом, не дожидаясь большего разрушения.

- Вообще за стадионом следят. Траву вовремя косят, - добавили работники.

По стене пошла трещина, и её решили отремонтировать не дожидаясь большего разрушения. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тем не менее, стадион приходит в упадок. Трещины идут по его стенам и в других местах. По своему прямому назначению он не функционирует давно. Но там занимаются физкультурой спортсмены.