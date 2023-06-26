В Тверской области задержан подозреваемый в краже кошелька

В украденном кошельке было 55 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В деревне Старое Мелково Конаковского района Тверской области у 49-летнего мужчины украли кошелёк. Приобретая питьевую воду в уличном аппарате, он забыл на стойке портмоне, в котором было 55 000 рублей. Спустя время мужчина возвратился, но не кошелька не нашёл.

Владелец предпринял попытку самостоятельно отыскать пропажу, но спустя сутки всё-таки обратился за помощью в Редкинское отделение полиции по Конаковскому району.

Пообщавшись с селянами, сотрудники полиции выяснили, что один не имеющий постоянного дохода местный житель неожиданно приобрёл продукты питания и одежду. Ранее не судимого 30-летнего мужчину доставили в отделение полиции, где тот сознался в краже. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды, от кошелька избавился.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.