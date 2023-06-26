В Твери похоронили погибшего в зоне СВО Сергея Кабанова

В Твери простились с погибшим в зоне спецоперации Сергеем Кабановым. Фото: ритуальная компания "Вечная память".

26 июня в Твери простились с Сергеем Игоревичем Кабановым, погибшим в зоне спецоперации. Сергею Кабанову было 57 лет. До своего 58-летия он не дожил трёх месяцев, погиб 4 июня 2023 года.

Посмертно Сергей Кабанов был награждён Орденом Мужества.

Отпевание прошло в Воскресенском кафедральном соборе Твери, сообщает ритуальная компания "Вечная память". Похоронили Сергея Кабанова с воинскими почестями на новой Аллее Славы кладбища в Дмитрово-Черкассах. Там же состоялся траурный митинг.