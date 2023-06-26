В Тверской области прокладываются 14 газопроводов

В регионе идет прокладка газопроводов. Фото: ПТО

В 11 муниципалитетах по адресной инвестиционной программе ведётся строительство 14 газопроводов. Их суммарная длина составит более 150 км.

- Сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек, - приводит мнение губернатора Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.

В настоящее время завершено строительство газопровода в деревне Бережки Сонковского округа. В финальной стадии - объект в деревне Лисьи Горы Лихославльского округа.

Строятся газопроводы в городе Нелидово (второй этап строительства), посёлке Оленино (второй этап строительства), деревне Ульяново Зубцовского округа, населенных пунктах Топорок, Соболево, Пекуново, Крева Кимрского округа, селе Микшино Лихославльского округа, деревне Трубино Ржевского округа, селе Дмитрова Гора Конаковского района, а также на ул. Тверская в Бежецке.

В Калининском районе строится межпоселковый газопровод протяженностью 20,3 км до населённого пункта Лисицкий Бор, деревень Лисицы и Судимирка. Также в этом округе реализуется проект по строительству межпоселкового газопровода высокого давления от деревни Квакшино до деревни Игнатово.

Строительство первого этапа распределительных газовых сетей (длина - 23 км) в посёлке Максатиха является завершат в 2024 году.