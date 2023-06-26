Тверская область готовится к выбору 212 депутатов

Скоро в Тверской области пройдут новые выборы. Фото: Александр ЖМУЛИН

10 сентября 2023 года, в Единый день голосования на территории 10 муниципальных образований Тверской области в ходе 17 избирательных кампаний предстоит избрать 212 депутатов. Такие данные озвучила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Впервые будут выбраны депутаты Дум недавно созданных административных территорий: Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого и Фировского муниципальных округов.

А в Кашинском и Нелидовском городских округах депутатов Дум будут избирать во второй раз.

В Твери пройдут дополнительные выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17.