Тверская область готовится к выбору 212 депутатов

Скоро в Тверской области пройдут новые выборы.
Фото: Александр ЖМУЛИН
10 сентября 2023 года, в Единый день голосования на территории 10 муниципальных образований Тверской области в ходе 17 избирательных кампаний предстоит избрать 212 депутатов. Такие данные озвучила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.
Впервые будут выбраны депутаты Дум недавно созданных административных территорий: Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого и Фировского муниципальных округов.
А в Кашинском и Нелидовском городских округах депутатов Дум будут избирать во второй раз.
В Твери пройдут дополнительные выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17.