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НовостиПолитика26 июня 2023 11:33

Тверская область готовится к выбору 212 депутатов

Пройдёт 17 кампаний в 10 муниципальных округах
Олег ХАДАЕВ
Скоро в Тверской области пройдут новые выборы.

Скоро в Тверской области пройдут новые выборы.

Фото: Александр ЖМУЛИН

10 сентября 2023 года, в Единый день голосования на территории 10 муниципальных образований Тверской области в ходе 17 избирательных кампаний предстоит избрать 212 депутатов. Такие данные озвучила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Впервые будут выбраны депутаты Дум недавно созданных административных территорий: Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого и Фировского муниципальных округов.

А в Кашинском и Нелидовском городских округах депутатов Дум будут избирать во второй раз.

В Твери пройдут дополнительные выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17.