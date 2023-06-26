В Тверской области прогнозируются грозы и ливни

В регионе ожидается гроза. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Областной ГУ МЧС России со ссылкой на данные Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о надвигающейся непогоде.

Днем и до 22:00 26 июня в западных районах региона прогнозируются грозы, ливень, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

МЧС напоминает правила поведения во время грозы:

- если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

- не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

- если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса;

- не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей;

- не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину;

- в поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками;

- если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

- постарайтесь припарковаться.